رئيس الحكومة المؤقتة يستقبل السيناتور جون ماكين

استقبل الدكتور، أحمد طعمة، رئيس الحكومة السورية المؤقتة السيناتور الأميركي، جون ماكين والوفد المرافق له في مقر الحكومة المؤقتة عصر أمس الثلاثاء.

وحضر اللقاء عدد من المسؤولين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.

واستعرض طعنة مع الوفد الأميركي العديد من القضايا التي تخص الشأن السوري ومعاناة الشعب السوري في مواجهة عنف الأسد.

وعقب خروج الوفد الأميركي، استكمل الدكتور أحمد طعمة الجلسة باجتماع مع وفد الائتلاف تمت فيه مناقشة الأمور المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة للائتلاف المقرر عقدها آخر الأسبوع الجاري.

يذكر أن زيارة السيناتور الأميركي جون ماكين هي الزيارة الأولى لسيناتور أميركي إلى مقر الحكومة السورية المؤقتة للقاء رئيس الحكومة.