انتهاء نقل كيمياوي سوريا إلى سفينة أميركية بإيطاليا

أعلن البنتاغون أن عملية نقل 78 مستوعبا من الأسلحة الكيميائية السورية إلى السفينة الأميركية "كابي راي" المكلفة تدمير هذه الاسلحة قد انتهت الاربعاء في ميناء جويا تورو الايطالي.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الأميرال جونت كيربي في بيان إن السفينة أبحرت من جويا تورو "بعد الظهر (الأربعاء) إلى المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث ستبدأ قريبا عملية تدمير الأسلحة الكيميائية". وأضاف ان عملية تدمير الأسلحة والمشتقات الكيميائية "سوف تستغرق عدة أسابيع".

ونقل ما مجموعه 78 حاوية من سفينة الشحن الدنماركية ارك فوتورا إلى السفينة الاميركية في البحر الأبيض المتوسط. وتحتوي أول ثلاث حاويات على غاز الخردل والحاويات الأخرى على مشتقات غاز السارين.