داعش يحكم سيطرته على أكثر من 5 أضعاف مساحة لبنان

سيطرت الدولة الإسلامية على ريف دير الزور الشرقي بشكل كامل، وذلك بعد أن أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدولة الإسلامية بسطت سيطرتها على مدينة الميادين، أكبر مدن الريف الشرقي، عقب انسحاب جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) منها.

وبذلك تكون الدولة الإسلامية سيطرت ولأول مرة على المناطق الممتدة من مدينة البوكمال الاستراتيجية، والواقعة على الحدود السورية - العراقية، إلى أطراف مدينة حلب الشمالية الشرقية، ومن الحدود السورية – التركية شمالاً باستثناء المدن الكردية وذات الغالبية الكردية، في شمال محافظة الحسكة وبعض القرى العربية في شمال وشرق المحافظة ومدينة الحسكة، إضافة إلى مدينة عين العرب "كوباني" الواقعة شمال شرق حلب، وصولاً إلى مناطق في البادية السورية، في ريفي حماه وحمص الشرقي، لتبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية في سوريا أكثر من 5 أضعاف مساحة جمهورية لبنان، متصلة جغرافياً مع مناطق تسيطر عليها الدولة الإسلامية في العراق، فيما بقيت مدينة دير الزور وقرى في ريف دير الزور الغربي جنوب نهر الفرات أو ما يعرف بخط الشامية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن مقاتلين من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، انسحبوا من بلدتين في شرق سوريا، اليوم الخميس، وتركوا معظم محافظة دير الزور الحدودية تحت سيطرة قوات تنظيم الدولة الإسلامية الآخذة في التقدم.

وأوضح المرصد أن قليلاً من قرى محافظة دير الزور خارج سيطرة الدولة الإسلامية، وأن عاصمة المحافظة والمطار فقط تخضعان لسيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، استولت الدولة الإسلامية على بلدة البوكمال من جبهة النصرة على الحدود العراقية لتؤمن بذلك جانبي الحدود.