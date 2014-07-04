الثوار يسيطرون على مقار للنظام في دمشق

قالت الهيئة العامة للثورة إن الجيش الحر سيطر على مقرين كانت تتمركز بهما قوات النظام عند المتحلق الوسطي الفاصل بين حيي جوبر والعباسيين في دمشق.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى قصف جيش النظام لمنازل المدنيين في حي الوعر شمال غرب مدينة حمص.

وفي إدلب نفذت طائرات النظام غارات جوية على تجمع الحامدية ومعرة النعمان ومعرشورين في ريف ادلب.

وأفاد ناشطون شمالاً بتقدم قوات النظام في حي الشيخ نجار في حلب، أما جنوباً فتعرضت مدينة إنخل في ريف درعا لقصف مدفعي حسب ناشطين. في وقت أعلن فيه الجيش الحر استهدافه منصة إطلاق صواريخ في المطار الزراعي قرب درعا.

