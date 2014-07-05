اليونيسيف: 6 ملايين طفل سوري بحاجة للمساعدة

أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن أكثر من ستة ملايين ونصف المليون طفل سوري من ضحايا الازمة الحالية بحاجة الى مساعدة، وحذرت من ان نقص التمويل قد يجبرها على التقليل من الدعم الذي تقدمه.

وحذر المتحدث باسم المنظمة خلال مؤتمر صحافي من جنيف من ان "الرقم صاعق ويرتفع بسرعة كبيرة وصلت نحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

مشيراً إلى أن المنظمة لم تتلق سوى 37 % من اجمالي 770 مليون دولار طلبتها من اجل المساعدات العام الحالي.

وبحسب المنظمة فإن نحو 5 ملايين من هؤلاء الاطفال يعيشون في سوريا فيما مليون ونصف المليون هم من اللاجئين.



