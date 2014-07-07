أخبار سوريا اليوم.. بالفيديو

شن طيران النظام السوري غارتين على حي جوبر بدمشق، فيما قتل عدد من الأشخاص جراء القصف بالبراميل المتفجرة على مزارع مدينة رنكوس في منطقة جبال القلمون بريف دمشق، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تشهدها القلمون.

ومن جهتهم، فجر الثوار مبنى يتمركز فيه عناصر جيش النظام في بلدة الديرخبية في الغوطة الغربية بريف دمشق.

وفي ريف حمص، دارت اشتباكات بين الثوار وقوات النظام غرب قرية أم شرشوح، فيما طال قصف بالرشاشات الثقيلة مدينة حلب وريفها، بالإضافة لقصف الطيران الحربي بالصواريخ محيط الفوج 46 بريف حلب.

ومن جهة ريف درعا، ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على عدة مناطق، بالإضافة للقصف المدفعي وبالرشاشات الثقيلة الذي طال المنطقة.

وفي سياق آخر، شنّ الطيران الحربي عدة غارات على ريف إدلب، بالإضافة للقصف المدفعي وبالقنابل العنقودية الذي استهدف بعض المناطق.

ومن جهتها، قتلت كتائب الثوار عدداً من قوات النظام جراء الاشتباكات قرب مدينة أريحا بريف إدلب.



