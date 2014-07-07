الطيران السوري يقصف عدة بلدات في ريف دمشق

مازالت الأوضاع متوترة في ظل القصف الجوي والبري المتواصل من قبل قوات نظام الأسد التي استهدفت المدنيين بصواريخ "سكود" خلال الاشتباكات المستمرة مع قوات المعارضة السورية.

من جانبها أفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا بتعرض بلدة كفربطنا في الغوطة الشرقية بريف دمشق لعدة غارات جوية.

كما استهدف الطيران المنطقة الصناعية في حي جوبر شرقي العاصمة حيث تجري منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومسلحي المعارضة.

وبالاتجاه شمال البلاد إلي حلب، قالت الهيئة العامة للثورة إن قتلى سقطوا جراء إلقاء برميل متفجر على حي عين التل بحلب، كما أصيب عدد من المدنيين في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على بلدة دارة العزة ودوير الزيتون بريف حلب.

وفي المقابل استهدفت كتائب الثوار بمدفع محلي الصنع مقرات جيش النظام في حي كرم الطراب ومحيط مطار النيرب العسكري في حلب.

بدورها أفادت شبكة "سوريا مباشر" بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام خلال اشتباكات عنيفة في محيط حاجز الناحية بريف درعا، كما أسقط طيران النظام براميل متفجرة على الحي الغربي لمدينة بصرى الشام.

وبحسب الهيئة العامة للثورة، سقط قتلى وجرحى جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة على بلدات كفرزيتا واللطامنة في ريف حماة الشمالي.

