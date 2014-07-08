النظام السوري يشن حملة عسكرية عنيفة على حلب

يقوم سلاح الجو التابع للنظام السوري بحملة قصف عنيف لحلب والبلدات التابعة لها، فقد أطلقت الطائرات الحربية مدافعها الرشاشة على حي مساكن هنانو، كما استهدفت الطائرات مدينة تل رفعت والأتارب وبيانون واورم الكبرى، وأوقع العديد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وفي محافظة إدلب، شن الجيش الحر هجمات بمدافع محلية الصنع وقذائف الهاون على معسكر الحامدية وحواجز وادي الضيف قرب معرة النعمان.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في الأشرفية بوادي بردى في ريف دمشق.

وفي العاصمة دمشق، سُمع دوي انفجارات لقذائف هاون في محيط شارع بغداد والقصور، وقالت الهيئة العامة للثورة إن شتباكات عنيفة دارت بين الجيش الحر وقوات النظام في حي المنشية بدرعا البلد وسط قصف عنيف.

وأفاد ناشطون أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" ينكل بالمدنيين في دير الزور.

