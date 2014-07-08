بالفيديو.. لحظة اقتحام الثوار السوريين لحاجز الطراف

تمت السيطرة أمس على حاجز الطراف التابع لمعسكر الحامدية بالكامل بعد تدمير آلياته وقتل جميع عناصره والأبطال يتقدمون باتجاه الحواجز الأخرى.

ويشار أن الثوار قد بدأوا قبل أيام عملية "الحسم" لاجتثاث معسكري "وادي الضيف والحامدية"، وتجمع "المدجنة" والحواجز التي تحيط بها.

كما دمر الثوار دبابتين تي 62 وتمكنوا من قتل طاقمهما، صباح اليوم، وتصاعدت حدة الاشتباكات بين الثوار وقوات الأسد على حواجز (الطرّاف -الدهمان - الهنجاك ) والتي تعتبر نقاط حماية متقدمة لمعسكر الحامدية، والمدجنة على تخوم معرة النعمان في ريف إدلب.

وفي سياق متصل أمطرت مدفعية الثوار قوات النظام في تلك الحواجز بقذائف الهاون ومدافع جهنم، محققين إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي غضون ذلك شهدت منطقة الاشتباك غارات جوية مكثفة، وقصفا عنيفا بالمدفعية من معسكر (القرميد) قرب أريحا.

