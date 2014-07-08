خلافات داخل الائتلاف السوري تؤجل اختيار الرئيس

من المتوقع أن يعلن الائتلاف الوطني السوري في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة عن اسم الرئيس الجديد للائتلاف الذي سيخلف أحمد الجربا حيث أدت الخلافات بين ممثلي الكتل المشاركة في الائتلاف إلى تمديد اجتماعات اسطنبول إلى يوم غد الأربعاء.

وتقرر تمديد الاجتماعات إلى يوم الأربعاء بهدف تجاوز الخلافات المتعلقة باختيار رئيس جديد للائتلاف خلفا لأحمد الجربا، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الخلافات وانتخاب الهيئة الرئاسية للائتلاف، باعتبار أن الخلافات أمر طبيعي بسبب العدد الكبير لأعضاء المعارضة.

ويتم تداول أسماء إضافية إلى هادي البحرة كأحد المرشحين لخلافة الجربا إضافة إلى موفقة نيربية وسالم المسلط.

الوضع على الأرض في سوريا لا سيما في حلب فرض نفسه على اجتماعات المعارضة السورية في اسطنبول، حيث تم استدعاء رئيس الأركان ونائبه من سوريا لوضع قادة الائتلاف في صورة التطورات الجارية على الأرض.

المعارضة السورية تحدثت عن شبه توقف عن تزويد المعارضة بالسلاح في الوقت الذي يتلقى فيه داعش الدعم المادي والعسكري ما سمح له بالعودة للسيطرة على دير الزور وإحكام قبضته على الرقة.

ويتهم ناشطون سوريون ممثلي الكتل السياسية في المعارضة بالتمسك باعتبارات طائفية وإقليمية وربما شخصية في مواقفهم من قرارات مصيرية ستحدد مستقبل الثورة في سوريا.