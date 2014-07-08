محضر مسرب من اجتماع الائتلاف السوري المعارض

شكا رئيس الأركان في الائتلاف السوري المعارض عبد الإله البشير من تسليح الكتائب على حساب هيئة الأركان، في محضر مسرب من اجتماعات الائتلاف.

وأوضح البشير في جلسة عقدها الائتلاف السوري المعارض حول ملف التسليح العسكري أن الولايات المتحدة هي من تقود العمل العسكري في سوريا لكنها لا تقدم دعما عسكريا للأركان.

ووصفت هيئة الأركان إمكانياتها بالضعيفة وأنها بحاجة لدعم سياسي ومادي من الائتلاف، خصوصاً أن الأركان تتبع له ولذلك هي بحاجة لدعم واهتمام أكبر، فهيئة الأركان أقرت أن هناك فصائل لا تأتمر بأمرها في سوريا وأن هناك نزاعات بين الأركان القديمة والجديدة في ظل عدم وجود مقر رئيسي وثابت لهيئة الأركان.

البشير أكد على أن هيئة الأركان في الائتلاف عملت على توحيد علم الثورة لكافة الفصائل العسكرية ووضعت نظاما داخليا للأركان وتوجد نسخة منه في جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

