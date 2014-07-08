"دابق" أول صحيفة لـ"داعش".. و"خلافة2" على الطريق

في سابقة أولى من نوعها، أصدرت ما يسمى بدولة الخلافة الإسلامية أول صحيفة إلكترونية ناطقة باسمها باللغتين العربية والإنجليزية تحت مسمى "دابق".

ووزعت الصحيفة في الداخل السوري على المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة كتائب من المعارضة المسلحة، ووزعت عبر البريد الإلكتروني.

فيما ذكرت مصادر مقربة من تنظيم الدولة في العراق والشام أن صحيفة ناطقة باللغتين العربية والإنكليزية في طريقها للصدور قريباً، تحت اسم "خلافة2" من شأنها تناول أفكار دولة البغدادي ونشرها على نطاق أوسع وتعريف العالم بأهداف الدولة، مع التذكير بأن الصحيفة موجهة للجمهور العالمي أكثر منه العربي.

يشار إلى أن الدولة البغدادية أصدرت جواز سفر صالحا للسفر من وإلى أراضيها.

