أميركا تحقق مع مئة مواطن قاتلوا في سوريا والعراق

قال وزير العدل الأميركي ايريك هولدر اليوم الثلاثاء إن الوزارة اجرت نحو مئة تحقيق بشأن مواطنين أميركيين سافروا إلى سوريا أو العراق للقتال.

وقال للصحافيين بعد اجتماعه مع وزير العدل النرويجي لبحث قضية التشدد: "نشعر بالقلق على مواطنينا الذين يغادرون البلاد إلى سوريا والعراق للمشاركة في قتال هناك".

وتوقع الوزير الأميركي أن تتورط تلك العناصر في ارتكاب جرائم عقب العودة إلى البلاد.

وتثير قضية الجهاديين الذين غادروا أوروبا وأميركا للقتال في سوريا والعراق مخاوف كبيرة في الغرب.

وخضعت القضية للبحث والمتابعة والتنسيق في الكثير من المؤتمرات الهامة على مستوى وزراء الداخلية والخارجية.

وكشفت مقاطع فيديو على يوتيوب تورط أميركي وبريطانيين وفرنسيين في تنفيذ عمليات انتحارية وهجمات في سوريا.