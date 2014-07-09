هادي البحرة رئيساً للائتلاف السوري خلفاً للجربا

أعلن الائتلاف السوري المعارض انتخاب عضو الائتلاف المقيم في السعودية هادي البحرة الأربعاء رئيساً جديداً له خلال اجتماع عقد قرب اسطنبول.



وأعلن الائتلاف على صفحته على موقع فيسبوك "هادي البحرة يفوز برئاسة الائتلاف ب62 صوتا" في اعقاب التصويت الذي جرى في ساعة مبكرة الاربعاء في بلدة شيله القريبة من اسطنبول والمطلة على البحر الاسود.



واشار الى ان اقرب منافسيه موفق نيربية حصل على 41 صوتا.

فيما تقرر إعادة التصويت على منصب الأمين العام للائتلاف لعدم كفاية الأصوات التي حصل عليها كلا المرشحين لهذا المنصب، وهما خالد الخوجة و صر الحريري، حيث حصل الخوجة على 58 صوتاً والحريري على 54 صوتاً.

فيما انتخب عبد الحكيم بشار كنائب للرئيس، وتقرر إعادة التصويت بين سالم المسلط ومحمد قداح وبين نغم الغادري ونورا الأمير للفوز بالمقعدين الثاني والثالث لنواب الرئيس.

ويشترط بالفائز بأي مقعد من مقاعد الهيئة الرئاسية (رئيس، 3 نواب، أمين عام) الحصول على النصف زائد واحد من مجمل أصوات أعضاء الائتلاف البالغ عددهم 117.

من هو هادي البحرة

ولد هادي البحرة في دمشق عام 1959، حصل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ويتشتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كان المدير التنفيذي لمستشفيات عرفان وباقدو في جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة بين 1983-1987، ثم صار المدير التنفيذي لشركة الأفق للتطوير التجاري في الفترة بين 1987-2003، ثم المدير العام لشركة الأفق العالمية للمعارض بين عامي 2004-2005، ثم مديرا تنفيذيا لشركة تكنو ميديا من 2005 وحتى الآن.

البحرة يتقن الانكليزية محادثة وكتابة كما لديه خبرة واسعة في أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا العرض، وفي كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلامي، وتنظيم المؤتمرات، وأنظمة العرض والترجمة.

استفاد البحرة من خبراته في الاتصالات ووظفها في خدمة الثورة السورية العظيمة منذ اندلاعها، حيث ساهم في تأسيس مجموعات دعم وتنسيق التواصل بين الداخل ووسائل الإعلام، كما ساهم في النشاط الإعلامي والإغاثي والسياسي للثورة.

انضم مؤخرا إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ثم انتخب عضوا في الهيئة السياسية للائتلاف.

