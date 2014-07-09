4 % من السوريين يؤيدون "داعش".. وثلثا الشعب ضد الأسد

أظهر استطلاع للرأي نشرت مجموعة بريطانية نتائجه اليوم الأربعاء أن 4% فقط من السوريين يعتقدون أن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق يمثل مصالحهم.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته أوبنيون ريسيرش بيزنيس من خلال لقاءات شخصية مع 1014 بالغا أن واحدا من كل ثلاثة سوريين يعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته أفضل من يمثل مصالح السوريين.

وقال جوني هيلد مدير أوبنيون ريسيرش بيزنيس "يعطي (الاستطلاع) نظرة عميقة فريدة للرأي العام في سوريا... لا يعتقدون أن الجماعات المتطرفة أفضل من يمثل مصالحهم."

وغطى الاستطلاع 12 من14 محافظة سورية في مناطق تخضع للحكومة وجماعات معارضة مختلفة بما في ذلك الرقة معقل الدولة الإسلامية التي كانت تعرف سابقاً باسم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

ولم يشمل الاستطلاع دير الزور الخاضعة لسيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية والقنيطرة التي تخضع أجزاء منها لسيطرة القوات الحكومية وأجزاء أخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وقال هيلد إن فرقاً من المواطنين السوريين استطلعت آراء الناس، مضيفاً أن الاستطلاع لم يجر بتكليف من جهة خاصة بل هو مبادرة داخلية نظرا لندرة أبحاث الرأي العام في سوريا.

وتتخصص أوبنيون ريسيرش بيزنيس في استطلاعات الرأي في مناطق الصراع وعملت من قبل مع حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة ومع الأمم المتحدة.