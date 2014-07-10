دبلوماسيون: دي ميستورا الوسيط الأممي الجديد بسوريا

كشف دبلوماسيون، أمس الأربعاء، أن الدبلوماسي المخضرم ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق في أفغانستان والعراق، ستفان دي ميستورا، سيخلف الأخضر الإبراهيمي كوسيط دولي يسعى لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

ومن جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، للصحافيين في وقت لاحق أن المشاورات ما زالت جارية بشأن تعيين دي ميستورا، معرباً عن أمله بإصدار إعلان في هذا الشأن "قريبا جدا".

وكان الإبراهيمي قد استقال في 31 مايو الماضي، لشعوره بالإحباط بعد فشل الجهود الدولية في إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الابراهيمي قد هدد منذ فترة طويلة بالاستقالة مثلما فعل سلفه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان في 2012.

واستقال عنان بعد ستة أشهر من العمل كممثل خاص مشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة في الأزمة السورية، متهما مجلس الأمن الدولي بالإخفاق في التوحد وراء الجهود المبذولة لإنهاء القتال الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 150 ألف شخص.

وعمل دي ميستورا، الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والسويدية، مع الأمم المتحدة في الصومال والشرق الأوسط والبلقان ونيبال والعراق وأفغانستان أثناء العقود الثلاثة السابقة. وفي أحدث مهامه، عمل مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في أفغانستان في 2010 و2011.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان دي ميستورا سيعمل كمبعوث مشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية. وكان بان كي مون قد اجتمع مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في يونيو الماضي لبحث هذه المسألة.

وفي خطاب مهم عن سوريا في 20 يونيو قال بان إن الأطراف المتحاربة في سوريا سدت الطريق بشكل ممنهج أمام الجهود الدؤوبة التي بذلها "اثنان من أكثر الدبلوماسيين براعة وخبرة في العالم"، في إشارة إلى عنان والإبراهيمي. وأضاف أن الوسيط الجديد "لن يمسك عصا سحرية".

ومضى يقول: "المبعوث الخاص سيسعى جاهدا لدفع جدول أعمال الأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين، وسيعمل مع الأطراف وداعميهم الإقليميين بحثا عن عناصر جديدة يبني عليها بعض الأمل في عملية سياسية".