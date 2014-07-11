سوريا.. انتشال رضيعة بعد 16 ساعة تحت الأنقاض في حلب

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون، عملية إنقاذ طفلة في شهرها الثاني من تحت الأنقاض في مدينة حلب شمال سوريا بعد 16 ساعة من محاولة المسعفين إخراجها.

هذا وأفادت شبكة "سوريا مباشر" بوقوع قتلى وجرحي في حلب بقصف جوي طال حي الصاخور.

وفي ريف دمشق، أكدت مصادر المعارضة استهداف عربين وبلدات مجاورة في الغوطة الشرقية بقصف جوي، فيما تحدث ناشطون عن قصف جوي طال قريتي الأشعري وجلين في ريف درعا.

إلى حمص، أكد ناشطون سقوط قتلى وجرحى، بينهم مدنيون في قصف مدفعي على تلبيسة في ريف حمص، كما أعلن مقاتلو المعارضة سيطرتهم الكاملة على قرية الرهجان في ريف حماة الشرقي.