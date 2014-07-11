طائرات الأسد تقصف المدنيين بالرقة بدلاً من "داعش"

شنت طائرات نظام الأسد الحربية غارات جوية على مناطق قريبة من مقار لتنظيم "داعش" في الرقة، بشكل يهدف للإيحاء بأن المقصود من القصف هو تدمير مقار التنظيم وقتل من فيها، إلا أن القصف طال منازل المدنيين ليسقط 10 قتلى معظمهم من أسرة واحدة.

واستهدفت إحدى الغارات حي الفخيخة حيث قُصِف منزل، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين كانوا داخل المنزل.

كما استهدفت الغارات معسكر الطلائع، حيث تتمركز قوات تنظيم "داعش"، إلا أن الصواريخ انحرفت لتستقر في منازل المدنيين المجاورة وتوقع العديد من الجرحى.

وقال ناشطون من مكتب "إعلاميين بلا حدود" في الرقة إنهم لم يستطيعوا التأكد من إصابة عناصر التنظيم أثناء القصف، وذلك لصعوبة التنقل والعمل الإعلامي في ظل وجود "داعش" في المنطقة.

وفي سياق متصل، تعرضت بلدة معدان لغارتين جويتين أسفرتا عن تدمير بعض المباني وإصابة طفلة بجراح خطيرة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة.