مقتل قيادي في "الحر" بالأردن والائتلاف يتهم النظام

أكد مصدر أمني أردني الأحد مقتل القيادي في الجيش السوري الحر ماهر رحال الجمعة، في عمان موضحاً أن أجهزة الأمن الأردنية تتعامل مع الحادث كجريمة "جنائية"، في حين حمّل الائتلاف الوطني السوري المعارض نظام دمشق مسؤولية "اغتيال" رحال.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس" إن "فريقا أمنيا أردنيا متخصصا يتابع قضية مقتل السوري ماهر رحال أمس الأول الجمعة بعيارين ناريين في منطقة أبو نصير" شمال عمّان.

وأضاف المصدر أن "الأجهزة تتعامل مع حادثة مقتل رحال كأي جريمة جنائية"، مشيرا الى أن "الأجهزة لا تملك أي مؤشرات أن حادثة القتل (ذات دوافع) سياسية".

من جانبه، دان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيان نشر على موقعه الإلكتروني "اغتيال القيادي في الجيش السوري الحر ماهر رحال قائد لواء المجاهدين التابع لفرقة حمزة في مدينة إنخل بريف درعا" المحافظة الحدودية مع الأردن في جنوب سوريا.

وحمل الائتلاف "نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد مسؤولية هذه الجريمة"، داعيا الحكومة الأردنية إلى "فتح تحقيق جاد في الحادثة". وأعرب عن ثقته في قدرتها على "كشف الحقائق والتفاصيل المحيطة بها، وإلقاء القبض على المنفذين في أسرع وقت".

وبحسب مواقع إخبارية أردنية فإن الرحال دخل الأردن منذ ما يقارب الأسبوع، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

