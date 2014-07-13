وزير العدل الأميركي يحذر من قنابل متطورة في سوريا

أعرب وزير العدل الأميركي، اريك هولدر، عن القلق الشديد من "التحالف القاتل" بين الإسلاميين في سوريا لتصنيع قنابل متطورة لا يمكن كشفها.

وقال هولدر في مقابلة مع محطة "إي بي سي" بثت اليوم الأحد بعد قيامه بجولة أوروبية، إن "هذا أمر يثير لدينا الكثير من القلق".

وهذه المرة الأولى التي يعترف بها مسؤول أميركي علنا بوجود مقاتلين في صفوف الإسلاميين في سوريا لديهم خبرة في تصنيع جيل جديد من القنابل شديدة التطور.

ونقلت المحطة عن مصادر أن الاستخبارات الأميركية تشتبه في أن مصنعي قنابل يمنيين يعملون في سوريا قد استطاعوا تصنيع جهاز متفجر صغير جدا من الممكن وضعه في حاسوب نقال.

ومنذ بداية شهر يوليو، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطارات أوروبا والشرق الأوسط التي تقوم برحلات إلى الولايات المتحدة.

وقال هولدر: "نحن نراقب بشكل متواصل ما يفعله مصنعو القنابل والتقنيات الجديدة التي يحاولون تطبيقها".

وأشار إلى "تحالف قاتل بين أشخاص يملكون الخبرة التقنية وآخرين لديهم الحماسة الكافية للتضحية بأرواحهم لدعم قضية مناهضة للولايات المتحدة وحلفائها".

وعبر هولدر عن قلقه من الأوروبيين والأميركيين الذين يذهبون للقتال في سوريا وتأثيرهم ليس فقط في سوريا وإنما في دولهم الأصلية.

وتحدث عن حوالي سبعة آلاف مقاتل أجنبي في سوريا. وأضاف "بطريقة ما هذا مخيف أكثر من كل ما رأيته خلال عملي وزيرا للعدل".