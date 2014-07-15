الأسد يؤدي اليمين الأربعاء في دمشق

يؤدي بشار الأسد، غدا الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة بعد أكثر من شهر على إعادة انتخابه في حفل يقام في دمشق، ويتخلله إلقاء خطاب القسم، بحسب ما ذكر مصدر قريب من السلطات لوكالة "فرانس برس".

وكانت مصادر رسمية ذكرت في وقت سابق أن حفل قسم اليمين سيتم الخميس 17 يوليو.

وقال المصدر رافضا الكشف عن هويته: "سيؤدي الرئيس الأسد اليمين أمام عدد كبير من الشخصيات الأربعاء، ثم يلقي خطاب القسم الذي سيحدد فيه الخطوط العريضة لولايته الجديدة المؤلفة من سبع سنوات".

من جهتها، أوردت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن "خطاب الرئيس الأسد المرتقب سيحدّد ملامح المرحلة المقبلة لسبع سنوات قادمة بتوجهاتها وخطوطها الأساسية سياسياً واقتصادياً. أما التفاصيل فهي تتم بالتعاون مع المؤسسات في ما بعد وفي مراحل متتابعة".

ولم يحدد الخبر موعد أو مكان المراسم، على الأرجح لأسباب أمنية.