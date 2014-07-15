مئات الأكراد يتدفقون من تركيا لمحاربة داعش بسوريا

تدفق مئات المقاتلين الأكراد القادمين من تركيا إلى سوريا خلال الأيام الماضية لمحاربة جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين يحاصرون عين العرب، ثالث مدينة كردية في سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لفرانس برس "عبر ما لا يقل عن 800 مقاتل قادمين من تركيا الحدود السورية خلال الأيام الماضية لمؤازرة إخوتهم في عين العرب (كوبان بالكردية) التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال عبدالرحمن إن المقاتلين لبوا دعوة حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وللحزب فروع في إيران والعراق وسوريا.

وذكر نقلا عن سكان ومقاتلين في عين العرب أن المدينة استقبلتهم بالتهليل والفرح، وهي الثالثة بعد القامشلي وعفرين.

وقال عبدالرحمن "إنهم يستعدون للتصدي لهجوم محتمل لتنظيم الدولة الإسلامية" الذي سيتمكن في حال احتلال عين العرب من وصل المناطق التي يحتلها على قسم كبير من الحدود بين سوريا وتركيا.

ويسعى التنظيم الذي أعلن قيام الخلافة نهاية يونيو إلى وصل المناطق التي يسيطر عليها في الشمال والشرق بالمناطق التي احتلها في شمال وغرب العراق.

وقال عبدالرحمن "إنها معركة حاسمة بالنسبة للأكراد، لأن تنظيم الدولة الإسلامية في حال احتل عين العرب فإنه سيتقدم بسرعة أكبر نحو الشرق باتجاه المناطق الكردية الأخرى في سوريا مثل الحسكة".

وخاض الأكراد مواجهات دامية مع التنظيم الإسلامي في سوريا منذ ظهوره في 2013.