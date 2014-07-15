4 قتلى في قصف جوي إسرائيلي على الجولان السوري

قتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية على أهداف عسكرية وإدارية سورية في هضبة الجولان، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إنه قرابة الساعة 1:15 بالتوقيت المحلي (22:15 الاثنين بتوقيت غرينتش)، "حلقت طائرات إسرائيلية فوق هضبة الجولان المحتل، وأطلقت صواريخ على مقر اللواء 90 ومدينة البعث التي توجد فيها مقار ومراكز إدارية تابعة للنظام السوري" في منطقة الجولان في محافظة القنيطرة جنوب سوريا، ما تسبب بمقتل أربعة أشخاص وجرح 10 آخرين.