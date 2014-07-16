أمراء كتائب ريف دير الزور الغربي يبايعون "داعش"

أبرم أمراء كتائب الريف الغربي لدير الزور وأمراء تنظيم "الدولة الإسلامية" اتفاقا من 5 بنود.

وينص الاتفاق أولاً على إصدار "عفو عام عن كل المطلوبين" من قبل تنظيم الدولة الإسلامية.

كما يلحظ الاتفاق "إعلان الريف الغربي لدير الزور منطقة خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية"، إضافة لتعيين الأمني السابق لأحرار الشام في الخط الغربي "أبو الحارث"، أميراً لمنطقة الريف الغربي".

كما أنه بموجب الاتفاق لن يتم "نزع سلاح أي عسكري أو مدني".

وأخيراً ينص الاتفاق على "إعلان البيعة لتنظيم الدولة الإسلامية من قبل كل العسكريين التابعين لمجلس شورى المجاهدين في الخط الغربي وخضوعهم لمعسكر" عند التنظيم لمدة 10 أيام.