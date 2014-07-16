أنباء عن سيطرة الثوار على حاجز استراتيجي في جوبر

دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش الحر وقوات الأسد على أطراف حي جوبر بالعاصمة دمشق، وسط قصف مدفعي يستهدف الأبنية السكنية.

وسارت أنباء عن تمكن عناصر الجيش الحر من تحرير "حاجز عرفة" بالكامل. يُذكر أن "حاجز عرفة" هو عبارة عن عدة أبنية على المتحلق الوسطي، حولتها قوات الأسد إلى ثكنات عسكرية. وكان الجيش الحر قد استطاع تحرير قسم من هذه الأبنية منذ فترة من الزمن.

وأكد "مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق - جبهة جوبر" أن الثوار حرروا "ثلاثة أبنية في حي جوبر الدمشقي من جهة حاجز عرفة"، موضحاً أنه "بذلك تكون هذه الأبنية أقرب نقطة للكتائب المقاتلة إلى مناطق النظام في دمشق". وشرح المجلس أن هذه الأبنية تبعد مئات الأمتار عن ساحة العباسيين.

وتمت عملية التحرير باستخدام شبكة من الأنفاق، تسلل منها الثوار وسيطروا على هذه الأبنية، ما أسفر عن مقتل العديد من جنود النظام والشبيحة.

يذكر أن "حاجز عرفة" الذي يطل على ساحة العباسيين يصل ما بين "كراجات البولمان" و"سوق الهال"، قد مارس فيه جنود النظام أبشع عمليات القتل والتعذيب بحق المدنيين في حي جوبر. كما كان موقعا استخدمته دبابات النظام للقصف على الحي.