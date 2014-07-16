بالفيديو.. آخر التطورات الميدانية بسوريا اليوم

قصف طيران النظام السوري بالبراميل المتفجرة مناطق في محافظتي حلب ودرعا، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى ارتفعت حصيلتهم لتصل إلى نحو 60 قتيلاً، معظمهم سقط في حلب والحسكة ودرعا، فيما تشهد أحياء في حمص اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وقوات المعارضة التي خسرت بعض المواقع في المحافظة.

فقد شنت طائرات قوات الأسد غارات جوية على حي جوبر في العاصمة دمشق، وذلك إثر اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام على أطراف المنطقة. وفي مورك بحماة، قامت مروحيات قوات النظام بإلقاء براميل متفجرة على الأحياء السكنية في البلدة.

وأحرز الجيش الحر تقدماً على جهة دمشق من خلال استيلاء مقاتليه على أبنية من جهة حاجز عرفة بعد أن كبد قوات الأسد خسائر في الأرواح, إذ قال مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إن تلك المنطقة تبعد مئات الأمتار من ساحة العباسيين. وقامت طائرات قوات النظام بغارات جوية على المنطقة، إضافة إلى قصفها بالمدفعية.

وفي المليحة بريف دمشق، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام في وقت قامت قوات الأسد بحملة قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة والدبابات وقذائف الهاون على أحياء البلدة، كما قصفت تلك القوات مدينة الزبداني بريف دمشق، مستخدمة قذائف الهاون والدبابات.

جبهة حماة شهدت تصعيدا،ً إذ شنت طائرات النظام غارات مكثفة على مدينة مورك بريف حماة الشمالي، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على أحياء البلدة التي دارت على أطرافها الجنوبية الشرقية اشتباكات بين الحر وقوات النظام.

وأعلن الجيش الحر سيطرته على قرية الشيخ سعد في ريف درعا في أعقاب اشتباكات عنيفة غنموا فيها أسلحة وذخائر بعد استيلائهم على كتيبة الدبابات في القرية.

وألقيت براميل الموت المتفجرة على بلدات كفر حمزة وبستان القصر ومساكن هنانو في حلب, حيث تواصلت عمليات إخلاء القتلى والجرحى من المواقع التي استهدفتها مروحيات النظام, بحسب الهيئة العامة للثورة السورية. كما أطلقت الطائرات الحربية صواريخ على مدينة الأتارب بريف حلب راح ضحيتها مدنيون, بينهم أطفال ونساء.

وأفادت الهيئة العامة كذلك باندلاع اشتباكات بين الحر وقوات النظام في حي الحويقة في دير الزور وقصف مدفعي لقوات الأسد على بلدة أم شرشوح بريف حمص.