بالفيديو.. آخر تطورات القتال في سوريا

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، اليوم الأربعاء، بسقوط قذيفة هاون في حي العدوي الدمشقي، كما شهدت مدينة دوما بريف دمشق قصفاً عنيفاً بالمدفعية الثقيلة لقوات النظام، وقتل شاب جراء قصف لقوات النظام على المدينة.

وسقطت سيدة قتيلة جراء سقوط قذيفة هاون على مدينة سقبا بريف دمشق، كما استهدفت غارة جوية بطيران الميغ وسط مدينة سقبا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وسقط عدد من الجرحى جراء قصف للطيران المروحي ببرميل متفجر على قرى جبل التركمان بريف اللاذقية.

وشهدت بلدة معرشورين بريف إدلب قصفاً للطيران الحربي، كما استهدف قصف مدفعي عنيف لقوات النظام بلدة الرامي بريف إدلب. وسقط أربعة قتلى وعدد من الجرحى جراء غارة جوية على قرية الفرجة في ريف إدلب الجنوبي.

من جانبها، أفادت لجان التنسيق المحلية بسوريا بسقوط عدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال جراء القصف بالقنابل العنقودية على حي الهلك بحلب.