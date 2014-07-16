نصر الحريري يعلن عن توجه الائتلاف السوري نحو الداخل

أعلن الدكتور نصر الحريري، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، عن برنامج عمل الأمانة العامة للائتلاف في الدورة الرابعة.

ويتقاطع البرنامج مع ما وضعه الحريري من خطة مشتركة مع بعض أعضاء الائتلاف لإصلاح الائتلاف، والتوجه نحو الداخل، ودور الإعلام.

وتتضمن خطة العمل 3 نقاط رئيسية، هي "تعزيز التواصل مع الداخل السوري لدرجة إقناعه بأنه البوصلة التي من خلالها يتحرك الائتلاف"، و"إعادة تفعيل المكتب الإعلامي وتوسيع مجال فعاليته"، وأخيراً "استثمار العلاقات الدولية لمصلحة الثورة السورية، وإعادة اهتمام الرأي العام العالمي لمجريات الأمور بسوريا".

وفي ما يخص الشق الأول، أي "تعزيز التواصل مع الداخل السوري"، اعتبر الحريري أن تحقيق هذا الهدف يتطلب اعتماد مبدأي "الشفافية السياسية" و"الشفافية المالية"، إضافة لـ"تفعيل مقرات ثابتة للائتلاف في الداخل السوري"، و"توضيح وترتيب العلاقة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة والمجالس المحلية".

أما في ما يخص "إعادة تفعيل المكتب الإعلامي"، فلحظ هذا الشق عدة نقاط، منها "توحيد الخطاب الإعلامي لأعضاء الائتلاف"، و"تعزيز دور المكتب الإعلامي للائتلاف"، و"عمل مؤتمرات صحافية من الداخل السوري، وتنظيم فعاليات إعلامية بشكل مستمر". كما تضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى "تنظيم حملات إعلامية على مستوى إقليمي وعالمي"، و"الاهتمام بالشعب السوري اللاجئ، وتسليط الضوء إعلاميا على معاناته".

وأخيراً، وفي فقرة "العلاقات الدولية"، لحظت خطة الحريري "إقناع الرأي العام العالمي بضرورة الضغط على الحكومات لزيادة الدعم المقدم للثورة السورية في شتى المجالات"، إضافة إلى "تقديم شيء ملموس إلى الدول الصديقة للشعب السوري يعكس جدية الائتلاف في المضي قدما بحل القضية السورية، والقدرة على إدارة شؤون البلاد من دون الأسد".

كما لحظت الخطة "إعادة تقييم العلاقات الخارجية مع الدول التي مازالت تقف على الحياد، والعمل على وضع استراتيجية تفضي إلى كسب مواقف هذه الدول"، و"تكريس فكرة ضرورة أن يكون الائتلاف حاضراً كممثل شرعي ووحيد للشعب السوري في الفعاليات الدولية كاستلام مقعد الجامعة العربية".