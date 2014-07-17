أكثر من 3000 قتيل وجريح منذ انتخابات الأسد

في الوقت الذي قام فيه رئيس النظام السوري الأربعاء، 16 يوليو بأداء القسم، بعد إعلان فوزه في مهزلة الانتخابات الرئاسية في الـ4 من شهر يونيو من العام الجاري، تقوم طائراته الحربية والمروحية، بإطلاق صواريخها وإلقاء براميلها المتفجرة على أبناء الشعب السوري، في عدة مناطق سورية، في الوقت الذي يتحتم على رئيس أي بلد، حماية شعبه من الاعتداءات الخارجية، أو انتهاك حقوقه.

وتمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 743 مواطناً مدنياً، بينهم 197 طفلاً و108 مواطنات فوق الـ18 سنة، استشهدوا في قصف طائرات النظام الحربية والبراميل المتفجرة، التي ألقتها طائراته المروحية، والتي نجم عنها أيضاً نحو 2400 جريح، بينهم مئات الأطفال والنساء، بالإضافة لتدمير مئات المنازل وتشريد الآلاف من المواطنين، داخل الأراضي السورية وخارجها، نتيجة هذا القصف الجوي ما بين تاريخ الإعلان عن فوزه بمهزلة الانتخابات الرئاسية، وتاريخ تأديته للقسم أمس الأربعاء.

الجدير بالذكر أن نحو 43% من القتلى، قتلوا خلال هذا القصف الجوي على مدينة حلب وريفها، خلال فترة ما بين إعلان فوز قاتل أطفال سوريا بمهزلة الانتخابات الرئاسية، وتأديته للقسم أمس، والتي تبلغ 43 يوماً.

وحول جرائم نظام الأسد المرتكبة، قال المرصد السوري: "إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، نجدد مطالبتنا لكافة الجهات الدولية، التي لا يزال لديها بقايا من الضمير الإنساني، من أجل العمل على إحالة ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت وترتكب الآن في سوريا، إلى محكمة الجنايات الدولية، أو إنشاء محاكم دولية خاصة في سوريا".

وأضاف المرصد.. ويتعذر حتى الآن إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، بسبب الفيتو الروسي-الصيني، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، وأولهم قاتل أطفال سوريا، ورئيس النظام الحالي بشار الأسد، وجميع مرتكبي هذه الجرائم كائناً من كان، لأن الشعب السوري الذي ثار في وجه نظام الاستبداد، من أجل الوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، يستحق من هذا المجتمع الدولي العمل على وقف القتل المستمر بحقه، ومساعدته من أجل الوصول إلى أهدافه التي ثار من أجلها.