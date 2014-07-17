الائتلاف يرد على الأسد: الحوار ليس لتغطية الجرائم

رد الائتلاف الوطني السوري اليوم في تصريحات صحافية على خطاب بشار الأسد، جاء ذلك على لسان الأمين العام للائتلاف نصر الحريري وقال " لا مكان لإعادة الامان إلا انطلاقا من اسقاط النظام ورموزه ومحاكمة المجرمين".

وأضاف "يعرف جميع السوريين ان الأسد الذي يتشدق بالحوار في خطابه اليوم كان أول من صنع مشاهدا تمثيلية للحوار في دمشق كمحاولة للتغطية على جرائمه ثم شارك في مؤتمر جنيف ولم يكن جديا فماطل وسوف ولعب على عنصر الوقت فيما يحمل خلف ظهره خنجر الارهاب ويروج له ويدعمه ليطعن به السوريين والمنطقة برمتها .

وأوضح الحريري "أن العامل الداخلي الذي يتحدث عنه الأسد لايمكن التركيز عليه إلا في دولة المواطنة التي ننشدها جميعا أما الحديث عن المصالحات في الداخل تحت ازيز الطائرات وهدير الدبابات فما هو إلا حديث مكشوف وفاشل للتصدير الإعلامي ولكن لم يعد يقع في مصيدته أحد".

وقال بشار الأسد خلال حفل أدائه اليمين الدستورية لولاية ثالثة مخاطبا السوريين بأنهم الأحرار في زمن التبعية. وأشار الأسد إلى أن السوريين مارسوا الديمقراطية بـ"أجمل صورها" ووقفوا في وجه التقسيم والفتنة.

وأدى الأسد، الأربعاء، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة من سبع سنوات، أمام جلسة لمجلس الشعب عقدت في قصر الشعب الرئاسي، بحسب ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي السوري مباشرة.



