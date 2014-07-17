13 فصيلاً يشكلون غرفة عمليات الوعد الصادق بدرعا

أعلن 13 فصيلاً مقاتلاً عن تشكيل غرفة عمليات الوعد الصادق في محافظة درعا السورية، وذلك بحسب بيان صادر عنهم.
وجاء في البيان: "نظراً لضرورة المرحلة وانطلاقاُ من الواجب الشرعي لتوحيد والعمل المشترك وضرورة القيام بعمليات عسكرية نوعية ضد النظام حتى اسقاطه".
وضمت غرفة العمليات الفصائل التالية وهي:
1- جيش اليرموك
2- فرقة المغاوير الأولى
3- لواء فلوجة حوران
4 -لواء توحيد الجنوب
5- لواء الحق
6- لواء جسر حوران
7- لواء الإعتصام بالله
8- فوج المدفعية الأول
9- لواء أحرار الجنوب
10- لواء درع أسود السنة
11- لواء أحباب عمر
12- لواء الرعد
13- فرقة 24 مشاة "