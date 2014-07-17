13 فصيلاً يشكلون غرفة عمليات الوعد الصادق بدرعا

أعلن 13 فصيلاً مقاتلاً عن تشكيل غرفة عمليات الوعد الصادق في محافظة درعا السورية، وذلك بحسب بيان صادر عنهم.

وجاء في البيان: "نظراً لضرورة المرحلة وانطلاقاُ من الواجب الشرعي لتوحيد والعمل المشترك وضرورة القيام بعمليات عسكرية نوعية ضد النظام حتى اسقاطه".



وضمت غرفة العمليات الفصائل التالية وهي:

1- جيش اليرموك

2- فرقة المغاوير الأولى

3- لواء فلوجة حوران

4 -لواء توحيد الجنوب

5- لواء الحق

6- لواء جسر حوران

7- لواء الإعتصام بالله

8- فوج المدفعية الأول

9- لواء أحرار الجنوب

10- لواء درع أسود السنة

11- لواء أحباب عمر

12- لواء الرعد

13- فرقة 24 مشاة "

