الثوار ينعون "صقر مورك" قائد غرفة عمليات مورك

نعت غرفة عمليات مورك بريف حماة التابعة للثوار، النقيب محمود بكور قائد الغرفة، والملقب بـ"صقر مورك".

وأكدت مصادر إعلامية أن "صقر مورك" فارق الحياة متأثراً بجراح تعرض لها أمس في التصدي لرتل قوات الأسد الذي حاول اقتحام البلدة.

يذكر أن معارك طاحنة شهدتها المدينة أمس بين قوات الأسد والثوار، انتهت بتراجع الرتل القادم لفتح الطريق الدولي.

وأعلن أمس مركز حماة الإعلامي عن مقتل أكثر من 40 عنصراً من قوات النظام ومن ميليشيات حزب الله اللبناني في معارك مع الجيش الحر في مدينة مورك وحواجز طيبة الإمام بريف حماة.

وأضاف المركز أن الجيش الحر تمكن من أسر ثلاثة مقاتلين من مليشيات حزب الله في مورك بريف حماة الشمالي وتصدى لطائرات الأسد في المنطقة.

