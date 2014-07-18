بالصور.. حزب الله يزوّر صور أسرى

زورت مليلشيا حزب الله صورا لـ12 مقاتلاً من جبهة النصرة ادعت أنها تمكنت من أسرهم، كما راح الإعلام التابع لـ"حزب الله" بالتمجيد والتحدث عن الانتصارات والادعاء بخرقهم لدفاعات الثوار.

وجاء هذا التزوير لصور المقاتلين بعد أن لقي حزب الله سلسلة من الهزائم في القلمون مؤخراً، خصوصا بعد مقتل قائده العسكري بسام طباجة، بالإضافة إلى الإعلان عن مقتل 17 عنصرا آخرين.

وكانت مصادر لـ"حزب الله" أكدت، مقتل طباجة وهو قائد من الصف الأول للحزب وقاد أكثر من محور خلال حرب تموز، حسب ما جاء في نص النعي.

وقامت العديد من المواقع وصفحات "فيسبوك" التابعة للميليشيا اللبنانية بنشر صور لما قالت إنهم "أسرى من جبهة النصرة" ويظهر في هذه الصور عدد من الأشخاص المقيدين والعصائب على أعينهم.

بالعودة لهذه الصور تبين أنها قديمة من شهر تشرين الثاني 2013 والمفاجأة الغريبة هي في أن هذه الصور كانت قد قامت بنشرها صفحات الثورة السورية لعناصر من "حزب الله" والميليشيات العراقية في الغوطة الشرقية.

ولم تهدأ المواجهات في القلمون منذ سيطرة النظام و"حزب الله" على مدينة يبرود، وأخذت هذه المواجهات صفة العمليات السريعة والهجوم الخاطف على القوافل والنقاط العسكرية "لحالش" والنظام.

وفي الصباح الباكر من يوم السبت الماضي دخلت عناصر من ميليشيا "حزب الله" في محاولة للتمركز على نقاط متقدمة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية من جهة الأراضي اللبنانية لتضييق الخناق على الثوار، لكن المفاجأة كانت بانتظار عناصر الميليشيا عندما شن الثوار هجوماً مباغتاً عليهم، مما أدى لسقوط العشرات من "حزب الله" بين قتيل وجريح.

وحمل صباح الأحد الماضي المزيد من المواجهات، حيث أعلن المركز الإعلامي في القلمون عن سقوط 35 قتيلا من عناصر الحزب وعشرات الجرحى في حصيلة المعارك.