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داعش يسيطر على حقل للغاز ويقتل 90 مسلح موالي للنظام

المصدر: بيروت - فرانس برس
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قتل 90 شخصا على الأقل غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام الخميس، في حين لا يزال مصير نحو 270 آخرين مجهولا، إثر سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" على حقل للغاز بوسط سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: "قتل 90 شخصا على الأقل غالبيتهم من الحراس وعناصر الدفاع الوطني، في الهجوم الذي شنته الدولة الإسلامية على حقل الشاعر للغاز في ريف حمص" وانتهى بسيطرتها عليه الخميس، مشيرا الى أن "مصير نحو 270 شخصا كانوا موجودين في الحقل، لا يزال مجهولا".


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