الأمم المتحدة تدخل المعضمية بعد عامين من الحصار

أعلنت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إليزابيث بيرز، أمس الجمعة، أن أعضاء من البرنامج تمكنوا من الدخول إلى منطقة المعضمية السورية المجاورة للعاصمة دمشق، والتي تحاصرها قوات الأسد، لتوزيع المساعدات على آلاف الأشخاص، وهو ما لم تتمكن من القيام به منذ بداية 2012.

وأوضحت المتحدثة أنه "تم توزيع ما مجموعه 2900 حصة غذائية" حتى الآن على 14500 شخص، وأنه كان يفترض أن تستغرق هذه العملية في الأساس أربعة أيام، لكن وكالات الأمم المتحدة قررت تمديدها ثلاثة أيام لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

والمعضمية هي إحدى ضواحي دمشق، وتشهد هدنة مع النظام منذ كانون الأول/ديسمبر بهدف استلام المساعدات والتوصل إلى رفع الحصار، وهي المرة الأولى منذ بداية 2012 التي تتوصل فيها الأمم المتحدة إلى توزيع المساعدات في هذه المنطقة التي يقطن بها أكثر من 20 ألف نسمة، وتقع على بعد ثمانية كلم من دمشق.



دخول أولى قوافل المساعدات الإنسانية قد دخلت إلى سوريا عبر مدينة الرمثا الحدودية شمال الأردن، وذلك وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي قضى بدخول المساعدات الإنسانية، دون الحاجة لموافقة حكومة الأسد.

المساعدات وصلت إلى محافظة السويداء جنوبي البلاد، وتسلمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وهي قافلة مكونة من 20 شاحنة تحمل مساعدات غذائية وإغاثية.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى قرارا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر مناطق تحت سيطرة المعارضة المسلحة دون الحاجة لتصريح من الحكومة، ويتوقع أن يسمح القرار الجديد بتوصيل مواد المساعدات إلى نحو 1.3 مليون من المحتاجين إليها.

