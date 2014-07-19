بالفيديو.. أسرة لبنانية تشجع ابنها على ضرب طفل سوري

شجعت عائلة لبنانية طفلها الذي لم يتجاوز الثلاث سنوات ودفعته لضرب وإهانة طفل سوري داخل منزل.

ظهر هذا المشهد ليلة أمس الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثار سخطاً كبيرا.

ولم يعرف تاريخ تصويره لكن منظمات حقوقية أكدت صحته، متحدثة عن الاتجاه الى القضاء اللبناني للاقتصاص من الجناة.

وفي الوقت الذي تبحث فيه الأجهزة الأمنية عن العائلة التي اعتدت على الطفل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، أن الفيديو إذا كان صحيحاً يجب أن يكون برسم النيابة العامة ويجب سحب الولد من حضانة الوالدين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تؤكد أي جهة، إذا كان الولد من اللاجئين السوريين.



