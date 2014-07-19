تسريبات عن نية النظام السوري تغيير جوازات السفر

نشرت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من النظام مقتطفات من مشروع قانون جديد لإدخال تعديلات على جوازات السفر منعا لتزويرها. وتقول تسريبات نشرتها المعارضة إن هذا القانون ربما يترتب عليه تغيير جوازات السفر بالكامل، ما سيحرم مئات الآلاف من المعارضين السوريين في الخارج من القدرة على التحرك بحرية.

ولم يتحدث مشروع القانون الذي نشره الإعلام السوري بشكل واضح حول ما إذا كان سيتم تغيير جوازات السفر الحالية، لكنه أشار إلى أن تغييرا كبيرا سيطرأ عليها منعا لتزويرها.

مشروع القانون الذي سيتم طرحه قريبا على مجلس الشعب لإقراره، يتضمن قوانين صارمة لمعاقبة مزوري وثائق السفر، وإجراءات جديدة لإعاقة تزويرها.

وتقول التسريبات إن هذه الإجراءات ستكون على شكل إصدار جوازات سفر جديدة تلغي الوثائق الحالية التي وضعت قيد التداول أوائل عام ألفين.

وإن صحت هذه الأنباء فإن كل المعارضين والمطلوبين للحكومة السورية خارج البلاد وداخلها سيصبحون بين يوم وليلة دون وثائق سفر.

هؤلاء يشكتون منذ ثلاث سنوات أن السفارات السورية في الخارج ترفض إصدار وثائق رسمية أو تجديدها للمعارضين والموضوعين على لوائح المطلوبيين للأمن السوري أو المتهربين من الخدمة العسكرية.

في الفترة الماضية وجد هؤلاء المساعدة في السوق السوداء التي انتشرت داخل وخارج سوريا، وتحولت في بعض المناطق إلى تجار علنية، تصل كلفة جواز السفر المزور إلى ألفين وخمسمئة دولار.

تغيير جوازات السفر لن يوقف كليا السوق السوداء، لكنه ربما يبطئها ريثما يتقن أصحابها تزوير الجواز الجديد كما القديم. ويقول خبراء إن كثيرين سيلجأون في حال تطبيق القرار للوثائق المزورة بعد إغلاق عدد كبير من السفارات السورية حول العالم، في وقت لم تعترف أي من الدول بسلطة بديلة عن النظام السوري.