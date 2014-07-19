داعش يتقاسم سوريا مع النظام ويسيطر على 35% منها

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن سوريا اليوم "باتت مقسمة بين زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، والرئيس السوري بشار الأسد.

ويسيطر تنظيم "داعش" على أراضٍ متصلة، تفوق نسبتها 35% من المساحة الجغرافية السورية، بعد تقدمها في دير الزور إلى جوار مناطق سيطرة النظام في المدينة والمطار العسكري، وسط توقعات بأن يكون طرد قوات النظام منها "مسألة وقت".

وتصبح خريطة نفوذ "داعش" في سوريا بمساحة متصلة جغرافيا، ممتدة من بادية حمص إلى الهول على الحدود السورية العراقية جنوب شرقي محافظة الحسكة، وصولا إلى بلدة الراعي على الحدود السورية – التركية، وعلى قرية شامر بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب.

وبموازاة ذلك، تقدم مقاتلو تنظيم "داعش" في ريف حمص الشمالي، وريف حمص الشرقي، حين سيطر التنظيم على حقلين نفطيين يقعان في المنطقة، ويخضعان لسيطرة الدولة السورية، رغم أن مقاتلي "داعش" يتمتعون بنفوذ في تلك المنطقة الواقعة شرق تدمر، والمتصلة جغرافيا عبر الصحراء مع دير الزور

واشتدت المعارك أمس في محيط مطار دير الزور العسكري، بين قوات النظام ومقاتلي "داعش" الذين تقدموا إلى المنطقة المحاذية للمطار، بعد السيطرة على أحياء المعارضة في المدينة، في حين اشتدت المعارك حول حقول للنفط والغاز بريف حمص الشرقي.

