فصائل عسكرية ترفض تصرفات "النصرة" لأنها خارج الثورة

أصدرت فصائل عسكرية بياناً رفضت فيه تصرفات جبهة النصرة، واعتبرتها خارج الثورة، وجاء في البيان: "نعلن رفضنا الكامل لما بدر من جبهة النصرة بانسحابها من جبهة حلب والقيام بمهاجمة عناصر الجيش الحر في المناطق المحررة، تحت ذريعة ضرب المفسدين في الأرض، في خلط واضح منها لأولويات الثورة، وتوجيه منحرف لبنادق المقاتلين بعيداً عن النظام، ومحاولة لحرف الثورة عن ثوابتها لا يمكن أن تنطلي على المواطن السوري بأي حال".

وتابع البيان: "نؤكد أن تصرفات جبهة النصرة الأخيرة ما هي إلا نقض صريح للمعاهدة التي تقضي بإرسال قوة تدخل سريع لإنقاذ حلب، والتي أبرمت بشهادة العديد من شيوخ ووجهاء المنطقة الشمالية في سوريا بين جبهة النصرة، حركة حزم، الفرقة 13، فرسان الحق، جبهة ثوار سوريا، فوج 101، جبهة جبل الزاوية، فيلق الشام، جبهة ثوار سراقب، كتائب الزنكي، وصقور الشام وسط أجواء من الأمل والتفاؤل ، آثرت جبهة النصرة تعكير صفوها".

والفصائل الموقعة هي حركة حزم، والفرقة ١٣، والفرقة ١٠١، وصقور الجبل، إضافة لجبهة الحق المقاتلة، وجبهة ثوار سوريا، وألوية الأنصار، وأخيراً لواء فرسان الحق.