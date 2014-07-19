270 قتيلاً من قوات النظام في اشتباكات مع داعش بحمص

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى قوات النظام السوري قد ارتفع إلى نحو 270 جنديا خلال المعارك مع تنظيم داعش الذي أحكم سيطرته بالكامل على حقل الشاعر للغاز في حمص بعد معارك عنيفة مع مسلحين موالين للنظام.

وقال المرصد إن عدداً كبيراً من قوات النظام وقوات الدفاع الوطني وحراس الحقل تم إعدامهم ميدانياً رمياً بالرصاص بعد سيطرة داعش على الحقل الواقع قرب مدينة تدمر شرق حمص، بينما قتل الآخرون خلال المعركة.

ومع هذه التطورات، قالت مصادر في المعارضة إن النظام دفع بتعزيزات مدعومة بطائرات مروحية إلى حقل الحجر النفطي القريب من المنطقة، في مساعٍ من قبله لاستعادة السيطرة على الحقل .

وفي دير الزور، اندلعت اشتباكات عنيفة أيضا بين مقاتلي داعش وقوات الأسد عند المطار العسكري الذي يعتبر أحد آخر المواقع الاستراتيجية في المحافظة التي لاتزال تحت سيطرة النظام، والذي في حال سقوطه تكون داعش قد سيطرت بشكل كامل على دير الزور.

وأضاف المرصد أيضا أن قوات النظام ردت بقصف المناطق المحيطة بالمطار الذي من خلاله يتم إيصال الإمدادات العسكرية واللوجستية لقواته في الشرق.

يذكر أن تنظيم داعش كان قد أخرج مقاتلي المعارضة من مدينة دير الزور بهدف تعزيز قبضته على المحافظة المنتجة للنفط والمتاخمة للحدود العراقية.