46 جريحا سوريا دخلوا الأردن في الساعات الـ72 الماضية

قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، السبت، إن قوات حرس الحدود استقبلت خلال الساعات الـ72 الماضية، 46 لاجئا سوريا جريحا، 12 منهم فارقوا الحياة بسبب إصاباتهم البليغة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن المصدر قوله إن "قوات حرس الحدود استقبلت خلال الـ72 ساعة الماضية 411 لاجئا سوريا، بينهم 46 جريحا، معظمهم أصيبوا بإصابات بالغة تم إجلاؤهم إلى المستشفيات الميدانية والمتقدمة".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود والطواقم الطبية العسكرية بذلت جهودا كبيرة لإنقاذ حياتهم، إلا أن 12 منهم فارقوا الحياة نتيجة إصاباتهم البالغة والمسافة التي قطعوها حتى وصلوا إلى نقاط العبور، ونتيجة النزف الشديد الذي تعرضوا له".

وأوضح أن "قوات حرس الحدود قامت بإخلاء باقي اللاجئين بعد أن قدمت لهم كل ما يلزم إلى مخيمات الزعتري والأزرق" شرق وشمال المملكة.

ولم يضف المصدر أي تفاصيل عن أسباب إصابة هؤلاء الجرحى.

ويستضيف الأردن الذي يمتلك حدودا تزيد على 370 كيلومترا مع سوريا، أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجلين. وتقول السلطات الأردنية إنه يضاف إلى هؤلاء نحو 700 ألف سوري يقيمون على أراضيها منذ ما قبل اندلاع النزاع منتصف مارس 2011.