انتخاب منذر الحكيم أميناً لسر هيئة الائتلاف السياسية

فاز المعارض نذير الحكيم بمنصب أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري إثر انتخابات جرت أمس السبت ليلاً.

ونافس الحكيم على المنصب، الذي قدم منه رئيس الائتلاف هادي البحرة، المعارض رياض الحسن الذي حصل على 9 أصوات مقابل 11 صوتا للحكيم.

ويشغل الحكيم الكثير من المهام والمناصب في أكبر تجمعين للمعارضة (الائتلاف والمجلس الوطني)، فضلا عن مهام أخرى خارج إطارهما.

ففي الائتلاف الوطني، الحكيم عضو في كل من الهيئة العامة والهيئة السياسية ولجنة العضوية ولجنة التعليم، إضافة لكونه مدير مكتب تركيا ورئيس لجنة القمح في الائتلاف.

وفي المجلس الوطني، الحكيم عضو في كل من الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي ورئيس مكتب المجالس المحلية ومسؤول العلاقات مع تركيا.

كما يعرف عن الحكيم أنه "عضو غير معلن عنه" في جماعة الإخوان المسلمين، وهو رئيس هيئة حماية المدنيين، ومدير وعضو مجلس إدارة في عدة شركات.

كما أنه عضو في العديد من المجالس واللجان والهيئات التي لها علاقة بإدارة أو تمويل أو تسليح مدينة حلب وريفها.