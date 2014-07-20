مقتل قائد العمليات العسكرية للنظام السوري في "مورك"

أعلن مركز حماة الإعلامي مقتل قائد الحملة العسكرية البرية على مورك، وهو ضابط لبناني من عناصر حزب الله اللبناني خلال المعارك التي جرت أمس.

وقال اتحاد تنسيقيات الثورة إن مسلحي المعارضة تمكنوا من تحرير مدينة مورك بريف حماة بالكامل، مشيراً إلى مقتل العشرات من عناصر القوات الحكومية.

كما سيطر الجيش الحر على حاجز المسكر ونقطة الكسّارة شرقي مورك، وعلى النقاط الخامسة والسادسة والسابعة في محيط المدينة.

وذكر المركز أن 8 من عناصر القوات الحكومية قتلوا وجرح العشرات أثناء معارك السيطرة على النقطة السابعة في مورك.

هذا وتشهد مدينة مورك بريف حماة منذ أيام مواجهات دامية تمكن خلالها الجيش الحر من استعاد السيطرة على عدة مواقع عسكرية منها تلة مورك وكتيبة الدبابات.