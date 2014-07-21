أخبار سوريا اليوم.. بالفيديو

شن الطيران الحربي التابع لنظام الأسد، اليوم الاثنين، ثلاث غارات جوية على بلدة المليحة وأطرافها بريف دمشق، إضافة لعدة غارات على حي جوبر في العاصمة السورية، وتزامن ذلك مع اشتباكات اندلعت بين الثوار وقوات النظام في الحي.

وفي درعا، دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام على طريق نوى - شيخ مسكين، فيما طال قصف مدفعي بلدة علما بريف درعا، بينما طال استهداف الطيران المروحي مدينة إنخل ببرميلين متفجرين.

ومن جهتهم، استهدف الثوار أحد شبيحة النظام في درعا البلد، كما استهدفوا تل أم حوران وحاجز المضخة بالرشاشات الثقيلة.

أما في حلب، فقتل 12 شخصاً وأصيب العشرات بجروح جراء قصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي على مدينة الباب، فيما قتل شخصان وجرح آخرون جراء القصف براجمات الصواريخ على بلدة عنجارة.

كما جرح عدد من الأشخاص جراء القصف على تل رفعت بحلب، فيما أدى القصف لدمار كبير في حي المواصلات بالمدينة.

وفي إدلب، أدت غارة جوية على منطقة التمانعة إلى مقتل بعض الأشخاص وجرح آخرين.