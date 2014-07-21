بالفيديو.. آخر التطورات الميدانية بسوريا اليوم

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية، اليوم الاثنين، بقصف الطيران المروحي لبلدة الصورة بريف درعا ببرميلين متفجرين.

كما أفادت بمقتل 3 عناصر من قوات النظام وتدمير بلدوزر مصفح أثناء الاشتباكات على الجبهة الغربية لمدينة تلبيسة بريف حمص.

وشنّ الطيران الحربي 5 غارات جوية على محيط بلدة عرسال اللبنانية ومحيط فليطة بريف دمشق، كما استهدفت مدينة معرة النعمان بريف إدلب بقصف مدفعي لقوات النظام من معامل القرميد.

وسقط عدد من الجرحى جراء القصف من الطيران الحربي على مدينة تل رفعت بريف حلب، وغارة جوية على محيط قرية حور.

وشهدت مدينة آنخل بريف درعا قصفاً بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي.