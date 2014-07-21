لجان التنسيق: سقوط 96 قتيلاً على يد قوات الأسد

وثقت لجان التنسيق المحلية سقوط 96 قتيلاً على يد قوات النظام السوري، أمس الأحد.

وأطلقت قوات النظام صاروخ أرض أرض على مدينة تلبيسة في ريف حمص، وفي العاصمة دمشق دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات الأسد على أطراف حي جوبر.

وشنت الطائرات الحربية التابعة للنظام غارة على بلدة زبدين بريف دمشق أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إحداث دمار كبير في المباني والمنازل.

وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قوات الأسد قصفت بالدبابات وقذائف الهاون مدينة الزبداني بريف دمشق.

وقالت شبكة "شام" الإخبارية إن مروحيات قوات النظام ألقت براميل متفجرة على حي الأنصاري الشرقي وحي الفردوس بمدينة حلب أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما ألقيت براميل متفجرة على مدينة نوى في درعا.