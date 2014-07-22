سوريا.. 75 عنصرا من "داعش" يسلمون أنفسهم للجيش الحر

استسلم حوالي 75 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في بلدة يلدا بعد حصار دام أربعة أيام من قبل الكتائب الإسلامية والجيش الحر في جنوب دمشق.

وتولت الهيئة الشرعية مهمة التحقيق معهم ومحاسبتهم، وتمت العملية بوساطة جبهة النصرة التي فاوضت عناصر التنظيم لاستسلامهم.

يذكر أن اشتباكات اندلعت بين الكتائب الإسلامية وكتائب الجيش الحر وبين "داعش" الخميس الفائت، في بلدة يلدا بعد قيام التنظيم باعتقال قيادات جيش الإسلام والاتحاد الإسلامي لأجناد الشام.

ولازال التكتل الأكبر للتنظيم محاصراً في حي الحجر الأسود رافضاً الاستسلام وتسليم السلاح والاحتكام للهيئة الشرعية حيث يقدر عددهم بحوالي 300 عنصر.