نظام الأسد يقصف جنوده في جرمانا عن طريق الخطأ

قصف الطيران الحربي السوري عن طريق الخطأ مجموعة عسكرية تابعة لجيش النظام في آخر مدينة جرمانا المتاخمة لناحية المليحة بريف دمشق، ظناً منه أنهم مسلحون من بلدة المليحة، وقد أدى القصف إلى إصابة العشرات بين قتيل وجريح بين المدنيين والعسكريين تم إسعافهم إلى المشافي الخاصة بجرمانا.

وقد شوهدت عشرات الإصابات في مشفى الراضي الجراحي الذي يقع في آخر جرمانا.

وذكر مصدر، أنه قتل أربعة مدنيين بينهم امرأة وطفل، كما قتل عدد من العسكريين وجرح آخرون نتيجة قصف الطيران السوري.

وأضاف المصدر الذي كان في مشفى الراضي لحظة إسعاف المصابين أن حالة من الخوف والفوضى سادت في المشفى.

كما أثار ذلك استياء الأهالي في مدينة جرمانا لاسيما بين عائلات الجرحى والقتلى.