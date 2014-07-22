56 % من معارك داعش.. ضد الثوار المعارضين لنظام الأسد

نشر موقع "وورلدبولتين" التركي المعروف مخططاً توضيحياً لتوزع المعارك بين الأطراف المشاركة في الحرب داخل سوريا، حسبما نقل موقع زمان الوصل.

وكشف الرسمي التوضيحي أن تنظيم "داعش" خاض 56% من معاركه مع الفصائل الثورية والجهادية التي تعلن معارضتها لنظام بشار الأسد، فيما لم تشكل معارك التنظيم مع النظام الذي ينعته بـ"النصيري" سوى 12%.

وبعد الفصائل الثورية والجهادية، وجه "داعش" نيرانه نحو التنظيمات الكردية، حيث شكلت معارك "الدولة" مع هذه التنظيمات نسبة 12% من مجمل معاركه.

ولم يعطِ الموقع التركي تفاصيل حول المعطيات التي استند إليها في إحصائه لنسب معارك التنظيم ولا الفترة التي غطاها، وإن كانت النسب التي أوردها تكاد تتطابق مع صورة باتت راسخة في ذهن شريحة واسعة من السوريين حول التنظيم، الذي لم يعد له أي اشتباكات تذكر مع قوات النظام ومرتزقته من الميليشيات الشيعية، مقابل القتال الذي لا يهدأ في مقارعة جميع الفصائل التي أنكرت على التنظيم تجاوزاته، وسعت لوضع حد لها.