الائتلاف السوري يقيل رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة



أقال الائتلاف السوري المعارض اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الموقتة أحمد طعمة، حيث صوت 66 عضواً من الهيئة العامة لصالح إقالة طعمة من منصبه.



وأتت الإقالة بناء على توصيات داخل الاتئلاف الوطني .. حيث صوت 66 عضوا ضد الحكومة .

بدء الخلاف بين هاتين المؤسستين عندما اقال طعمة هيئة أركان الجيش الحر بشكل مفاجئ ودون استشارة اي جهة ما اعتبر خارج صلاحيات الحكومة .

ثم عاد أحمد الجربا رئيس الائتلاف في ذلك الوقت وألغى القرار وهدد الحكومة بالمحاسبة .

كان من المقرر أن تتولى الحكومة إدارة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية على أن يكون مقر وزرائها الحدود السورية التركية، ويزاولون نشاطهم داخل سوريا، ولكن هذا لم يتحقق هذا بحسب اعضاء في الائتلاف ..بينما طعمة يؤكد بإستمرار على ان حكومته التي تلقت دعما ماديا كبيرا في الفترة الماضية تفعل ما بوسعها .

على أي حال من المقرر ان تنتخب الهيئة العامة للائتلاف خلال اجتماعها المقبل بعد شهر، رئيسا جديدا للحكومة المؤقتة وهي عملية عادة ما تكون عسيرة بالنسبة للمعارضين السوريين .



